УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Библиотеки Уфы откроют Год экологии презентациями книг и акциями. 14 февраля, во вторник, в 12 часов в Центральной городской библиотеке состоится презентация книги Юрия Бирюзова «Загадки Кандры – куля». На мероприятие приглашены коллеги и соратники автора – историки, археологи, краеведы, все те, кто много лет занимается изучением родного края.

В модельной библиотеке № 6 в этот день пройдет акция «Земля. Природа. Человек». В программе – путешествие в тайны природы «Тайны живого мира» (для самых маленьких читателей), мастер-класс по изготовлению поделок из пластиковых бутылок, а также выставка – гербарий «Аптека под ногами», дегустация травяных чаев.

Модельная библиотека № 32 организует 14 февраля экологическую акцию «Мы за чистый город!». В ней примет участие театр-студия «Иначе».

Экологический урок «Эко – сумка вместо пакета» пройдет для учащихся лицея № 62 в еще одной модельной юношеской библиотеке № 41.

Как рассказали в Централизованной системе массовых библиотек, в тематический год библиотекари предложат горожанам множество интересных мероприятий и экологические акции, в которых смогут принять участие все желающие уфимцы.