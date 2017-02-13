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13 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода Фото: группа «БашДТП», Vk

В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода Фото: группа «БашДТП», Vk

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода. Трагедия произошла 13 февраля на улице Амантая, в микрорайоне «Южный». Фотографии и видео появились в группе «БашДТП» «Вконтакте».

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, «ГАЗель», следовавшая по маршруту №252, совершила наезд на мужчину. Личность погибшего устанавливается, обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП
 
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