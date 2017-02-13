В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода Фото: группа «БашДТП», Vk
В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода Фото: группа «БашДТП», Vk
УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе пассажирская «ГАЗель» насмерть сбила пешехода. Трагедия произошла 13 февраля на улице Амантая, в микрорайоне «Южный». Фотографии и видео появились в группе «БашДТП» «Вконтакте».
По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, «ГАЗель», следовавшая по маршруту №252, совершила наезд на мужчину. Личность погибшего устанавливается, обстоятельства ДТП выясняются.