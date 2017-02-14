Союз журналистов России возрождает издание журнала «Крокодил» и создает общественное информагентство Фото: Александр Воробьев, Али Камалов

















Союз журналистов России возрождает издание журнала «Крокодил» и создает общественное информагентство Фото: Александр Воробьев, Али Камалов

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Олеся Васильева, Алик Шакиров/.

В Москве состоялось заседание Федеративного Совета Союза журналистов России, в котором принял участие известный башкирский журналист и писатель, член ФС СЖР Марсель Салимов.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в своем докладе особо отметил первостепенность задачи поднятия статуса журналистского сообщества на региональном и федеральном уровнях за счет новых проектов Союза. «Мы создаем сейчас общественное информационное агентство, которое будет сосредоточено на Доме журналиста. Уже открыты несколько порталов. Главными темами станут борьба с коррупцией, контрафактом, здоровая среда. Главный жанр — журналистское расследование», — заявил руководитель творческого сообщества.

«Журналисты должны чувствовать себя защищенными, должны быть обеспечены социальными гарантиями — именно в этом вижу смысл нашей работы», — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по информационной политике, секретарь СЖР Леонид Левин.

Секретарь и управляющий делами СЖР Денис Токарский представил отчет о проделанной работе Союза за прошлый год и выдвинул идею создания системы помощи и развития региональных отделений — организовать двусторонний контакт центрального и регионального аппаратов организации. Члены Федеративного Совета внесли предложения по повышению статуса журналистского сообщества, озвучили актуальные проблемы местных СМИ.

Выступая перед коллегами, Марсель Салимов рассказал о планах и проектах, намеченных Союзом журналистов республики в связи с предстоящим 100-летним юбилеем печати Башкортостана. Он также поддержал предложение председателя СЖР об участии в журналистских слушаниях в рамках акции, посвященной 100-летию газеты «Известия».

В тот же день в Конгресс-холле Центра международной торговли прошел XXV Благотворительный Бал прессы, на котором состоялась церемония награждения лучших журналистов страны высшей профессиональной наградой «Золотое перо России».

В рамках этого журналистского праздника была организована презентация специального выпуска — пилотного номера возрожденного сатирического журнала «Тот самый Крокодил». Новое издание со старым, всем известным названием появилось под эгидой Союза журналистов России и Российской Академии художеств. Над выпуском работали известные писатели-сатирики, карикатуристы и журналисты Роман Серебряный, Игорь Смирнов, Михаил Серебряков, Сергей Репьев, Александр Хорт, Вадим Коноплянский, Людмила Жуковская. В журнале опубликованы юмористические рассказы в прошлом главного редактора башкирского сатирического журнала «Хэнэк» и внештатного корреспондента «Крокодила», обладателя почетного звания «Золотое перо России» Марселя Салимова, а также дружеский шарж «хэнэковского» художника Халила Ахтямова.

«Встреча с новоиспеченным «Крокодилом» была для меня приятным сюрпризом, напоминающим мою творческую молодость. Да, это тот самый «Крокодил!» — рассказал агентству «Башинформ» Марсель Салимов.