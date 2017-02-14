В Уфимском районе почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Фото: Администрация Уфимского района В Уфимском районе почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Фото: Администрация Уфимского района

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском районе состоялось торжество, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Акция приурочена к 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В церемонии возложения цветов к памятнику военнослужащим, павшим в локальных войнах, приняли участие руководители администрации района, общественных организаций, члены семей погибших защитников Отечества, ветераны боевых действий, учащиеся и воспитанники патриотических клубов.

Митинг в селе Булгаково открыл глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров.

«Мы не только обязаны чтить традиции Мужества и Отваги, хранить память о наших боевых товарищах и, конечно, передавать весь накопленный опыт молодому поколению будущих защитников Родины», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и боевых действий Республики Башкортостан, полковник в отставке Владимир Попов. Он отметил, что народ всегда гордился своими защитниками, их воинским искусством, доблестью и блестящими победами.

Председатель Совета Башкирского республиканского отделения ВООВ «Боевое братство» Альберт Шагимуратов в торжественной обстановке вручил Благодарственные письма, Почетные грамоты и медали активистам ветеранского движения, организаторам мероприятия и общественным деятелям.

Памятную акцию продолжила концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Отечество».