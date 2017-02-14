Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.06 ↓

EUR 61.76 ↑

14 февраля Вторник

Уфа   °

В Уфу съехались лучшие горнолыжники ПФО

СПОРТ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сегодня, 14 февраля, стартует первенство Приволжского федерального округа по горнолыжному спорту. По сообщению Минспорта РБ, ожидается участие более 200 человек, это юноши и девушки 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. В программе соревнования в дисциплинах: слалом (14-15 февраля), слалом-гигант (16-17 февраля), комбинация (18 февраля).

Ежегодно в состязаниях принимают участие как спортсмены Республики Башкортостан, так и гости из Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской областей, Удмуртии и Татарстана, а также Пермского края.

Соревнования проходят на базе уфимской СШОР по горнолыжному спорту (ул. Менделеева, 160), начало в 10 часов.

Теги: горнолыжный спорт
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть