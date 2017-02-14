В Башкирии сельские библиотеки проводят акции по сбору отработанных батареек Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии сельские библиотеки проводят акции по сбору отработанных батареек Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане сельские библиотеки проводят акции по сбору отработанных батареек. В Туймазинском районе эта акция в Год экологии проходит под девизом «Батарейки, сдавайтесь!».

Инициатор акции — Межпоселенческая центральная библиотека при поддержке ООО «РиаПласт». Организаторы приглашают жителей города и района принять активное участие в экологической акции по улучшению и очищению окружающей среды Туймазинского района.

Известно, что обыкновенные батарейки, которые каждый день выбрасываются в мусорные мешки и отвозятся на свалки, загрязняют почву и очень долго разлагаются. Сотрудники библиотек предлагают жителям стать доброжелательнее к природе и сдавать отработанные батарейки в городские и сельские библиотеки района, где будут установлены специальные емкости для сбора с логотипом акции и актуальной информацией.

Акция проводится с 15 февраля по 15 августа 2017 года, сообщили в администрации муниципалитета.