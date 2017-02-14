Красота женщин для мужчин важнее, чем их хозяйственность - ВЦИОМ Фото: Depositphotos.com Красота женщин для мужчин важнее, чем их хозяйственность - ВЦИОМ Фото: Depositphotos.com

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В честь Дня всех влюбленных — 14 февраля — ВЦИОМ опубликовал опрос, в ходе которого выяснилось, какие качества и черты характера особенно ценят друг в друге женщины и мужчины.

Российские женщины выбирают мужчин в первую очередь по таким критериям, как честность (об этом сказали 23 процента), доброта (20), надежность (16). Трудолюбие и ум мужчин интересует 11 процентов женщин.

Для мужчин важна красота (27 процентов), ум и интеллект (17), искренность (15), доброта (13), хозяйственность (9).

Отвечая на вопрос, где лучше всего знакомиться, 43 процента россиян лучшим вариантом для поиска будущего мужа/жены назвали общий круг друзей. Каждый четвертый (26 процентов) предпочел бы завести приятное знакомство в вузе или на работе.

По данным ежедневного опроса «Спутник», в Топ-5 списка идеальных мест знакомства также входят клубы по интересам, всевозможные курсы (18 процентов), концерты и спектакли (16), улица (14). Среди молодых людей каждый третий (32 процента) считает лучшим местом для знакомства клубы по интересам и курсы, каждый четвертый (26 процентов) — улицу, каждый пятый (21 процент) — интернет.

Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведен ВЦИОМ 5-6 февраля. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.