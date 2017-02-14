Врач-инфекционист из Башкирии готовит к открытию клинику для бедных в Гватемале Фото: https://vk.com/vik.valikova









Врач-инфекционист из Башкирии готовит к открытию клинику для бедных в Гватемале Фото: https://vk.com/vik.valikova

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

24 февраля в небольшой деревеньке Чуинахтахуюб в Гватемале состоится официальное открытие медицинской клиники для бедных. Проект «Строим клинику на краю света» в прошлом году инициировала врач-инфекционист из Башкортостана Виктория Валикова. Доктор была единственным практикующим специалистом в этой местности. Бедность и отсутствие медпомощи в деревнях, удаленных от городов, сподвигли ее объединить вокруг строительства клиники людей из разных стран.

На строительство больницы, закупку оборудования, препараты и расходные материалы требовалось около 3,5 млн рублей. Благотворительный сбор велся на краудфандинговой платформе и через сайт he-he.org. Благодаря собранным средствам за семь месяцев удалось возвести больницу. Она расположилась рядом с деревенской школой. По словам Виктории Валиковой, в здании новой абмулатории есть кабинет для консультаций, кабинет для хирургических манипуляций и родов, аптека, лаборатория и трёхместная палата. Сейчас для оказания постоянной медицинской помощи местному населению ведётся набор волонтеров-медиков. Принимать больных в клинике будут круглосуточно.