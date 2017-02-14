Кадетам из Башкирии придется жить в лесном палаточном лагере

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УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Воспитанники Башкирского кадетского корпуса ПФО им. А.В. Доставалова принимают участие в XV Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!» в Пермском крае.

«Равнение на Победу» — это еще один проект ПФО, который поддерживает Приволжский полпред Михаил Бабич, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РБ.

В Пермский кадетский корпус съехались около 40 делегаций из 20 регионов России и стран ближнего зарубежья — Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии. Также в слете участвует сборная Университета города Наньчан из Китая, команды из Донецка и Луганска.

Башкирский кадетский корпус представляют 10 старшеклассников. На слете им предстоит адаптироваться к новым бытовым условиям, юные патриоты будут жить в лесу, в палаточном лагере. Вместе с зарубежными командами кадеты из республики примут участие в практических занятиях по огневой и тактической подготовке.

Во время слета «Равнение на Победу!» пройдут показательные выступления бойцов отрядов особого назначения силовых ведомств Прикамья и Авиаотряда Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Пермскому краю. Завершатся сборы военно-прикладной эстафетой.

Торжественное закрытие слета состоится 20 февраля, на нем будут подведены итоги и пройдет награждение победителей.