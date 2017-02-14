Численность населения Уфы превысила 1,125 млн человек

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По состоянию на 1 января, численность населения башкирской столицы составила 1 125 612 человек. Это на 4183 человека или на 0,4 процента больше, чем год назад.

В настоящее время в Уфе проживает почти 28 процентов населения Башкортостана. Из общей численности городского населения республики на Уфу приходится порядка 44 процентов, сообщили на оперативном совещании в городской администрации.

По словам начальника отдела государственной статистики в Уфе Оксаны Даяновой, кроме башкирской столицы некоторый прирост численности населения отмечается также в Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке.

В прошлом году, впервые за последние 29 лет в Уфе сложился самый высокий показатель рождаемости. В столице республики родилось 18 165 детей. При этом наибольшее число рождений пришлись на Октябрьский, Калининский и Кировский районы. Таким образом, в 2016 году был практически достигнут пик рождаемости 80-х годов. Так, в 1987 году в Уфе родилось 18 767 детей.

Одновременно с увеличением рождаемости в Уфе отмечается тенденция к снижению смертности. В 2016 году этот показатель составил 12668 человек. Естественный прирост населения соответственно составил 5497 человек.

Таким образом, столица Башкортостана сохраняет за собой позицию лидера среди городов-миллионников России по естественному приросту населения.