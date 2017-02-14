Уфимцы примут участие в чемпионате мира по горнолыжному спорту среди глухих Фото: Минобразования РБ Уфимцы примут участие в чемпионате мира по горнолыжному спорту среди глухих Фото: Минобразования РБ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Одиннадцатиклассник Уфимской коррекционной школы для глухих обучающихся, мастер спорта России Зульфир Зайнуллин и недавний выпускник школы-интерната Денис Ябердин включены в состав российской сборной для участия в чемпионате мира по горнолыжному спорту среди глухих, который состоится с 10 по 18 марта на альпийских склонах Австрии.

Башкирские лыжники только что вернулись из Ингушетии, где на базе горнолыжного комплекса «Армхи» проходил чемпионат России. Зульфир Зайнуллин стал призером этих соревнований. В чемпионате участвовали спортсмены из разных регионов, в том числе из Пермского, Краснодарского краев, Московской, Ленинградской областей, команды Северо-Кавказского федерального округа.