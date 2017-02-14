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14 февраля Вторник

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Начались всероссийские гастроли Ансамбля имени Файзи Гаскарова

КУЛЬТУРА

Начались всероссийские гастроли Ансамбля имени Файзи Гаскарова Фото: соцсети

Начались всероссийские гастроли Ансамбля имени Файзи Гаскарова Фото: соцсети

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне начались всероссийские гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Первым пунктом гастрольного тура стал город Азнакаево Республики Татарстан. В программу вошли лучшие номера золотого фонда ансамбля, а также танцы народов России и мира.

«Выступление проходило при полном зале. На артистов обрушивался шквал аплодисментов после каждого номера, долго не отпускали со сцены, — рассказала пресс-секретарь ансамбля Элиза Сынбулатова. — Танец-игра «Охота на беркута» в этом сезоне снова в программе и покоряет сердца зрителей».

Сегодня гастроли продолжатся выступлением в Казанской филармонии. 16 февраля предстоит большой концерт в Москве, в Концертном зале им. Чайковского.

Теги: хореография,Ансамбль имени Гаскарова
 
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