В Уфе девять домов из 27 остаются без воды из-за коммунальной аварии Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе девять домов из 27 остаются без воды из-за коммунальной аварии Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе количество домов, оставшихся из-за коммунальной аварии без воды, уменьшилось с 27 до девяти. Утечка холодной воды на водопроводе диаметром 500 мм произошла накануне вечером по улице Уфимское шоссе, 10.

Ночью на месте ЧП работали бригады МУП «Уфаводоканал».

По информации менеджера по связям с общественностью предприятия Марии Шерекиной, сейчас вся вышедшая вода откачена в канализацию.

«В первую очередь ведутся работы по уменьшению количества абонентов, оставшихся без воды — с 27 многоквартирных домов до девяти. Ситуация находится под контролем. Утечка будет устранена в кратчайшие сроки», — прокомментировала агентству «Башинформ» Мария Шерекина.

Для жителей отключенных домов сделан выпуск воды по адресу: улица Ш. Руставели, 37, подъезд 4. Организован и подвоз технической воды к дому №24/2 по улице Адмирала Макарова.