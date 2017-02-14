Цена вопроса, или как в Башкирии искали золото и медь Фото: Книжная палата РБ

Цена вопроса, или как в Башкирии искали золото и медь Фото: Книжная палата РБ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

На изучение природных богатств Башкирии необходимо четыре с половиной миллиона рублей, сообщает газета «Красная Башкирия» в январе 1927 года. Главные расходы приходились на исследование местонахождений золота и меди. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Госплане сделан доклад товарища Штейнфельда о работе бюро объединения научно-исследовательских организаций и сил Башкирии», — информирует газета. Бюро закончило сводку планов изучения республики различными учреждениями на предстоящее десятилетие. При этом детально разработанные планы имелись только у двух учреждений — у Башсовнархоза и Башгортреста, отмечается в публикации. Намеченные в планах работы были разделены на две основные группы. Полевые работы — сюда входили разведки, изыскания, съёмки. Кабинетные работы включали в себя исследования и обработку собранного материала, а также издательские работы, поясняется в газете.

Основными вопросами, которые предстояло решить, были исследование полезных ископаемых (золото, медь, свинец), изучение рельефа страны, изучение «белого угля» (сила воды, почва и вода), изучение растительного и животного мира, сельское хозяйство (борьба с вредителями, климатология), влияние погоды на урожай, экономика народа.

«Общая сумма, необходимая для проведения намеченного плана исследования в жизнь на 10 лет, равна 4 567 954 рубля», — приводит цифры издание. Из них почти вся сумма — 3 977 тысяч рублей — приходилась на долю Башгортреста. «Главные расходы ложатся на исследование местонахождений золота и меди, этому вопросу уделяется большое и серьезное внимание», — отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.