В Башкирии фонд «Мархамат» организует бесплатный обучающий курс для НКО

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» объявил о старте обучающего курса «Экспресс-акселератор для СО НКО — «Мы вместе».

Слушателей курса научат основам успешной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, как правильно оформлять заявки на гранты, расскажут о методах привлечения ресурсов на проекты, использовании соцсетей и интернета для развития организации. В роли лекторов выступят представители некоммерческого сектора региона, специалисты Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства молодежной политики и спорта РБ, медиа-персоны Уфы, представители СМИ, блогеры.

Обучающий курс будет проводиться с 17 марта по 26 мая. Участие в нем бесплатное, но количество мест ограничено. Обучение состоит из шести семинаров, они будут проходить два раза в месяц по пятницам с 10 до 13 часов (17 и 31 марта, 14 и 28 апреля, 12 и 26 мая) по адресу: ул. Цюрупы, 104. Между семинарами предусмотрена дистанционная работа. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить регистрационную анкету.