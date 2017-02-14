Башкирия оказалась в числе регионов-лидеров по снижению смертности

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан оказался в числе регионов-лидеров по снижению смертности. Положительные демографические показатели отмечены в 67 субъектах Российской Федерации. Данные были приведены на селекторном совещании с регионами по демографической ситуации, которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

В целом по России за 12 месяцев 2016 года показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 1,5 процента, или на 23,5 тысячи человек. Показатель смертности составил 12,9 процента на тысячу населения, в 2015 году — 13,1 процента. Такой показатель не регистрировался в стране более 20 лет. В Башкортостане смертность снизилась на 3,8 процента, или на 1824 человека.