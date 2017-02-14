Спортсмены из Башкортостана поборются за медали Всероссийской зимней спартакиады инвалидов

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Карина Каримова/.

Сильнейшие спортсмены с ограниченными возможностями из Башкортостана отправятся на соревнования в Ханты-Мансийск.

Они будут защищать честь республики на Второй всероссийской зимней спартакиаде инвалидов, которая пройдет с 1 по 10 марта.

Соревнования проводятся в два этапа. В республике первый отборочный тур прошел в Кумертау, где за победу боролись спортсмены-инвалиды по зрению и слуху.

В группе лыжников первым среди юношей с нарушениями зрения стал Павел Малянов (Кумертау). На втором месте Максим Яншаев, на третьем — Руслан Султанов. Оба — воспитанники уфимской Спортивной школы № 5 и спортивно-реабилитационного центра «Луч». Среди глухих юношей первым стал Денис Агурдин.

В результате во второй этап всероссийской спартакиады от Башкортостана пробились семь спортсменов с ограниченными возможностями. Из них двое — с нарушениями зрения, пятеро — с нарушениями слуха. 28 февраля они вылетают к месту назначения.

«Подобные мероприятия помогают определить лучшие организации по развитию адаптивной физической культуры и спорта», — сказал заместитель директора спортивно-реабилитационного центра «Луч», член Общественной палаты РБ Кирилл Волков.

По его словам, «в последнее время все больше внимания уделяется общественным организациям, помогающим людям с ограниченными возможностями, а в республике составлен Каталог лучших социальных проектов».