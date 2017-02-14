Уфимцам предложили назвать претендентов на звание #ЛучшийДворникВсейУфы Фото: Олег Яровиков Уфимцам предложили назвать претендентов на звание #ЛучшийДворникВсейУфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице, в преддверии празднования Дня работника коммунального хозяйства, объявили о проведении конкурса #ЛучшийДворникВсейУфы. Заявки принимаются до 1 марта.

Организаторы конкурса — телекомпания «Вся Уфа» совместно с городской администрацией.

Цель конкурса #ЛучшийДворникВсейУфы — поддержать тех, кто делает городские дворы чистыми и уютными.

Каждый уфимец, который считает, что дворник, работающий в его дворе, делает свое дело честно и качественно, может прислать его данные организаторам конкурса.

Фотографии и видео дворов с указанием адресов и контактных телефонов лучших дворников Уфы можно направить по электронной почте: website@allufa.ru. Или разместить информацию с хэштегом #ЛучшийДворникВсейУфы в социальных сетях.

Более подробная информация — на сайте администрации Уфы.