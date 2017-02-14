В Башкирии возраст участников программы «Земский доктор» увеличен до 50 лет Фото: Андрей Старостин В Башкирии возраст участников программы «Земский доктор» увеличен до 50 лет Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане увеличен возраст участников программы «Земский доктор». В 2017 году возможность участвовать в программе и получить за это миллион рублей «подъемных» появилась у врачей до 50 лет. Это позволит привлечь в село более опытных специалистов. Ранее участниками программы могли быть медики в возрасте до 35 лет.

Еще одно новшество заключается в том, что выбирать место работы специалистам позволят не только в селах, но и поселках городского типа. Обязательным условием остается высшее образование.

В текущем году из федерального бюджета на реализацию программы выделено 72 млн рублей, из средств республики — 48 млн. Таким образом, в программе «Земский доктор» в 2017 году смогут принять участие 120 врачей, привели данные в Министерстве здравоохранения РБ.

В Башкортостане федеральная программа «Земский доктор» действует с 2012 года. За это время в различные отдаленные районы республики отправились работать более тысячи молодых врачей.