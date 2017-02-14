В Башкирии определили победителей Всероссийских соревнований по акробатике Фото: администрация г. Октябрьского















В Башкирии определили победителей Всероссийских соревнований по акробатике Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Октябрьском завершились Всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти Александра Дергунова. На их открытии 288 акробатов из 22 городов, разбившись на команды, показали умение владеть не только телом, но и голосом, проявив себя в новом качестве — исполнителей популярных песен. В праздничное действо включались и трибуны болельщиков, с удовольствием подпевая знакомым хитам.

Парад участников соревнований принимали почетные гости турнира: первый заместитель главы администрации города Октябрьского Михаил Черкашнев, заместитель главы администрации города, председатель городской федерации спортивной акробатики Октябрь Латыпов, исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России, вице-президент технического комитета ACRO Международной Федерации гимнастики Ирина Никитина, член исполкома Федерации спортивной акробатики России Нина Анисимова.

«Вот уже в третий раз мы проводим памятное мероприятие, посвященное человеку, с чьим именем связана яркая страница спортивной летописи города. Александр Михайлович Дергунов делал очень многое для акробатов, являлся меценатом с большой буквы. Он стал идейным и духовным вдохновителем многих акробатов, оказывал финансовую помощь спортивной школе №1. Он посвятил свою, к сожалению, короткую, но яркую жизнь, любимому делу и добился значительных успехов. Безусловно, он был и остается гордостью нашего города», — сказал Михаил Черкашнев, приветствуя участников состязаний.

Официальная часть открытия завершилась церемонией вручения памятных подарков командам — победителям акро-караоке-стайл.

После завершения парада открытия продолжились напряженные соревновательные дни. В минувшее воскресенье были оглашены результаты и награждены победители. Спортсменов поздравил и поблагодарил за участие глава города Алексей Шмелев, сообщили в администрации муниципалитета.

Накануне проведения Всероссийских соревнований по спортивной акробатике в Октябрьском состоялось торжественное открытие специализированного зала спортивной акробатики имени Александра Дергунова. Расположился он в бывшем лицее №35 по адресу: ул. Трипольского, 67. Здесь и проходили соревнования.

Александр Дергунов 10 лет возглавлял Федерацию спортивной акробатики Октябрьского. Являлся кандидатом в мастера спорта. В 2014 году его жизнь трагически оборвалась.