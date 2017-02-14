В Башкирии почтили память погибших интернационалистов Фото: администрация Янаульского района

В Башкирии почтили память погибших интернационалистов Фото: администрация Янаульского района

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ежегодно 15 февраля в стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

В течение всей недели в образовательных и культурно-досуговых учреждениях Янаульского района проходят мероприятия, посвященные этой теме, — уроки Мужества, Дни открытых дверей, акции «Память сердца», конкурсы рисунков, выставки лучших детских работ.

В канун знаменательной даты в городском Дворце молодежи Янаула собрались ветераны-интернационалисты, участники локальных войн и военных конфликтов, чтобы вспомнить о непростых, но важных страницах своей жизни и истории нашей страны. На мероприятие были приглашены также члены семей погибших военнослужащих, молодежь и учащиеся школ, представители ветеранских и общественных организаций.

Перед собравшимися выступил глава администрации района Ильшат Вазигатов. Он поблагодарил ветеранов за мужество и стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию. В своих выступлениях начальник отдела военного комиссариата по городу Янаулу, Янаульскому и Калтасинскому районам Эдуард Яковлев, заместитель председателя совета ветеранов воинов-афганцев Зинфир Галинуров заверили, что будут помнить о погибших как о героях, оставшихся верными Родине и военной присяге. Председатель районной организации ветеранов Римма Фазылова пожелала воинам, их родным и близким мира, счастья, здоровья и успехов в труде на благо Отечества.

После содержательного концерта состоялся митинг, торжественное возложение цветов к обелиску «Скорбящая мать» и мемориалу погибшим интернационалистам.