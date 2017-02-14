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В Башкирии столкнулись «Лада» и маршрутка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись «Лада» и маршрутка Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии столкнулись «Лада» и маршрутка Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кининском районе республики сегодня вечером столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус «Мерседес Спринтер». ДТП произошло на 249-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Предварительно, на встречную полосу выехал легковой автомобиль. В результате аварии пострадала пассажирка «Лады». В салоне маршрутки находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в республиканской автоинспекции.

Теги: дтп
 
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