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14 февраля Вторник

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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», увеличив шансы на плей-офф-2017

СПОРТ

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», увеличив шансы на плей-офф-2017

Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», увеличив шансы на плей-офф-2017

Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился предпоследний матч в регулярном чемпионате девятого сезона КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:1. Все шайбы были забиты в первом периоде, у уфимцев отличились Игорь Григоренко, Александр Нестеров и Александр Логинов.

Уфимцы набрали 85 очков и пока вышли на шестое место, гарантирующее встречу с теми же «барсами» в первом раунде плей-офф.

Последний матч на первом этапе уфимский клуб проведёт 18 февраля дома против тольяттинской «Лады».

Теги: Хоккей,КХЛ
 
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