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15 февраля Среда

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В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов

ОБЩЕСТВО

В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов Фото: автор

В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов Фото: автор

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов. Воду дали накануне вечером, в 22.30, в многоквартирных домах по улице Уфимское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вечером 13 февраля здесь была зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 500 мм.

В эту же ночь произошел еще один прорыв трубы на улице Коммунаров, рядом с домом №26. В выходные серьезная коммунальная авария парализовала движение и оставила без воды дома на улице Губайдуллина.

Теги: вода,ЧП
 
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