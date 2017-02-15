В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов Фото: автор В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов Фото: автор

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение 27 домов. Воду дали накануне вечером, в 22.30, в многоквартирных домах по улице Уфимское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вечером 13 февраля здесь была зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 500 мм.

В эту же ночь произошел еще один прорыв трубы на улице Коммунаров, рядом с домом №26. В выходные серьезная коммунальная авария парализовала движение и оставила без воды дома на улице Губайдуллина.