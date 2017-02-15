В Башкирии отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Дата введена в честь соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые на себя СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Венгрии, Эфиопии, Бангладеш, Лаосе и других странах. В августе 2008 года российские военнослужащие выполняли задачи по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии.

15 февраля в России также традиционно отмечается как День вывода советских войск из Афганистана, День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад была поставлена точка в одной из самых драматичных страниц истории. 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В течение всей недели в образовательных и культурно-досуговых учреждениях Башкортостана проходили мероприятия, посвященные этой теме, — Уроки мужества, Дни открытых дверей, акции «Память сердца», конкурсы рисунков, выставки лучших детских работ.

В канун знаменательной даты в городском Дворце молодежи Янаула собрались ветераны-интернационалисты, участники локальных войн и военных конфликтов, чтобы вспомнить о непростых, но важных страницах своей жизни и истории страны. На мероприятие были приглашены также члены семей погибших военнослужащих, молодежь и учащиеся школ, представители ветеранских и общественных организаций.

Накануне Дня вывода Советских войск из Афганистана воины-афганцы посетили семьи погибших уроженцев Стерлитамакского района Михаила Пермякова и Александра Бахтина. Ветераны пообщались с матерями погибших военнослужащих, вспомнили о своих друзьях по службе. Каждой семье был вручен продуктовый набор, но самое главное — ветераны оказали внимание и поддержку матерям, которые потеряли своих сыновей.