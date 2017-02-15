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В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова

КУЛЬТУРА

В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе запретили вести строительство вокруг исторического здания музея им. Нестерова — особняка Лаптевых на улице Гоголя. Соответствующий приказ о границах памятника культуры и режиме использования территории подписала министр культуры Амина Шафикова. Отныне на данной территории запрещено любое строительство новых объектов и реконструкция существующих.

В границах территории памятника разрешается проведение работ по сохранению объекта, по выявлению и изучению объектов археологического наследия, по озеленению, благоустройству территории, прокладке, ремонту, реконструкции подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных участков.

Теги: памятник культуры
 
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