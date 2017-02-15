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Прокуратура требует закрыть Уфимский государственный цирк

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокуратура требует закрыть Уфимский государственный цирк Фото: Андрей Старостин

Прокуратура требует закрыть Уфимский государственный цирк Фото: Андрей Старостин

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Октябрьского района требует закрыть Уфимский государственный цирк. Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, выявившей грубейшие нарушения при его эксплуатации. Под куполом частично разрушились бетонные конструкции, а металлические элементы из-за повреждений были ограниченно работоспособны. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Крыша 50-летнего здания находится в аварийном состоянии. В электрощитовой вода стекала с потолка на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Эксперты пришли к выводу, что здание цирка небезопасно, в том числе зрительный зал. Администрация госучреждения не организовала его капремонт. Не исполнила она и решение суда по иску прокурора об устранении нарушений пожарной безопасности. Кроме того, в цирке не было системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, не работала автоматическая установка пожаротушения.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка. Прокуратура направила заявление в ФКП «Российская государственная цирковая компания», филиалом которого является Уфимский госцирк.

Теги: Уфимский госцирк,прокуратура
 
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