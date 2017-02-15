Девятиклассники Башкирии до 1 марта могут подать заявление на участие в ОГЭ Фото: Олег Яровиков Девятиклассники Башкирии до 1 марта могут подать заявление на участие в ОГЭ Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускникам девятых классов необходимо до 1 марта (включительно) подать заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года.

Для этого учащийся должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

ГВЭ могут выбрать школьники с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащиеся заграншкол.

Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассники должны успешно сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору.

Если выпускник получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному или двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать эти экзамены в резервные дни. В случае повторной неудачи, он может еще раз пройти ГИА по соответствующим дисциплинам в дополнительные сроки в сентябре.

Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады или международной олимпиады.

ОГЭ в 2017 году пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.