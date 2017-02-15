В Башкирии двое мужчин отравились угарным газом из-за закрытой заслонки печи Фото: Олег Яровиков В Башкирии двое мужчин отравились угарным газом из-за закрытой заслонки печи Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане двое мужчин отравились угарным газом из-за закрытой заслонки печи. Их тела были найдены соседкой в одном из домов села Ишля Белорецкого района. В полицию поступило сообщение 14 февраля.

Предварительно установлено, что вечером 13 февраля нетрезвые 65-летний хозяин дома и его 44-летний племянник затопили печь в доме, но забыли открыть заслонку. Мертвыми их утром обнаружила соседка. В доме было сильное задымление. Предположительно, мужчины отравились угарным газом.

Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, сообщили в пресс-службе ведомства.