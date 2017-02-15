В Уфе выбирают самого лучшего юного шахматиста

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартовало детское первенство по классическим шахматам. В этом году в турнире участвуют более 300 мальчиков и девочек — это самое большое число участников за время проведения таких соревнований, отметили в пресс-службе столичной администрации. Самому юному спортсмену – 5 лет, самому старшему – 16.

Все участники шахматных баталий разделены на пять возрастных групп, а предварительные турниры организованы по территориальному принципу. Организаторы соревнований приняли решение без предварительного отбора допустить в финал призеров прошлогоднего первенства города, а также юных мастеров, имеющих хороший международный рейтинг.

Пять полуфиналов пройдут до 15 марта. Уже стартовали полуфиналы в Демском районе и в «Центре» (оба завершатся 19 февраля). Затем полуфинальные зональные встречи пройдут на «Юго-Западе» (23-26 февраля), в «Сипайлово» (27 февраля-5 марта), «Севере» (4-8 марта).

Финал пройдет с 25 по 30 марта. Объявить победителей планируется 4 апреля.

Расписание игр размещено на Уфимском шахматном портале. Организаторы турнира — спортивный клуб интеллектуальных игр «Толпар» и спортшкола №23.