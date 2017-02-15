Жителям Уфы откроют тайны любимых советских колбас

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

В уфимском Музее советского быта открывается необычная выставка под названием «За кулисами советской пищевой промышленности». Организаторы обещают рассказать всю правду о том, как делались любимые несколькими поколениями советские деликатесы. Многие ностальгируют по вкусам продуктов, которые в прежние годы были в дефиците, а сейчас вытеснены современными аналогами, напичканными химическими веществами. Экспозицию помог организовать музею Уфимский мясоконсервный комбинат и коллекционер Аркадий Шестаев.

«Как разрабатывались легендарные ГОСТы любимых колбас? Как производили сырокопченые колбасы – желанный атрибут праздничного стола? Как выглядела основа стратегического продовольственного запаса страны и каждой отдельной семьи – тушенка?» – на эти вопросы, по словам куратора музея Кристины Абрамичевой, может ответить экспозиция. Гостей ждет, в том числе, дегустация колбас. Представлена даже такая экзотика, как кольца для ноздрей для усмирения быков и прочие устрашающие инструменты из убойного цеха.

Музей советского быта появился в Уфе в прошлом году. Новое культурное пространство анонсировалось «не как классическое «кладбище вещей», спрятанных за стеклянными витринами, и не как барахолка, а как четко зонированное пространство, которое будет максимально открыто для всех видов мероприятия: можно будет прикоснуться к каждой вещи, подержать ее в руках, поиграть в игрушки своего детства, надушиться давно забытыми духами или примерить шляпку, которую носила бабушка в юности». Организаторы подчеркивают, что музей находится вне идеологии, воссоздавая личное, домашнее пространство человека советской эпохи.

Выставка «За кулисами советской пищевой промышленности» откроется в пятницу, 17 февраля, в 19.00 на втором этаже уфимского Гостиного двора. Продлится она до 12 марта.