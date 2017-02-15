В МЧС назвали причину возгорания трех иномарок в Уфе Фото: группа «БашДТП»/ Денис Фёдоров В МЧС назвали причину возгорания трех иномарок в Уфе Фото: группа «БашДТП»/ Денис Фёдоров

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Главном управлении МЧС России по Башкортостану назвали причину возгорания трех иномарок. Сообщение о пожаре по улице Лесной проезд в Октябрьском районе Уфы поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 14 февраля в 02.45.

На борьбу с огнем, продолжавшуюся не больше часа, прибыли три спецмашины и 10 пожарных.

«В результате пожара у всех трех автомобилей повреждены моторные отсеки и салоны. Пострадавших нет. Сотрудниками органа дознания Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в результате проведения проверки по пожару установлена причина случившегося. В данном случае это поджог», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, иномарки были припаркованы рядом с подъездом. Владелец уцелевшей машины предположил, что это мог быть поджог либо произошло возгорание из-за наезда автомобиля с разогретым двигателем на оставленный кем-то матрас.