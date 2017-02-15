Ансамбль барабанщиц и мажореток из Башкирии примет участие в карнавале во Франции

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Народный коллектив — группа барабанщиц и мажореток «Держава» Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы примет участие в Международном традиционном ежегодном карнавале во Франции. Праздник пройдет в Ницце с 17 по 23 февраля.

Предложение об участии ансамбля из республики поступило от мэрии французского города, Федерации Батон Твирлинга и мажореток, Ассоциации мажореток и барабанщиц России.

Участницы ансамбля «Держава» будут выступать ежедневно в двух шествиях карнавала. Как рассказали в БГПУ, сейчас девушки интенсивно тренируются, так как специфика карнавала предполагает иные постановки, чем на сцене, а также интерактив со зрителем. Программа делится на несколько основных и второстепенных торжеств.

«Откроет мероприятие так называемый Парад платформ. Количество их меняется каждый год, а оформление зависит от выбранной темы. Тема всегда начинается со слова «Король…» и может быть посвящена чему угодно: гастрономии, цветам, спорту. Цель участников шествия — показать, как, по их мнению, должен выглядеть этот персонаж — Король карнавала в Ницце», — пояснили в вузе.