Газета «Истоки»: Биение кисти и дыхание музыки
УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.
В седьмом номере газеты «Истоки» в рубрике «Прямая речь» Айдар Хусаинов дает свою оценку смысла поэзии в современном мире.
Елена Луновская предлагает молодому поколению «Выйти из чулана», искать цели в жизни, реализовывать свои планы.
В материале «Последний поклон» Вадим Марушин вспоминает о жизни и творчестве травника-целителя, писателя Рима Ахмедова.
Раздел «Поэзия» представлен десятью лучшими стихотворениями месяца за январь 2017 года.
Рассказ Светланы Гафуровой «Тамуськино детство» публикуется в рубрике «Проза».
Александр Иликаев в статье «Из грязи в князи» делится впечатлениями от просмотра фильма «Викинг».
Об открытии персональной выставки художника Сергея Леконцева в галерее «Урал» читайте в материале Виктора Карелина «Биение кисти и дыхание музыки».
Краевед Янина Свице поведала о бирском периоде жизни известного художника-конструктивиста Любови Поповой.