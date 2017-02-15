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Газета «Истоки»: Биение кисти и дыхание музыки

КУЛЬТУРА

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.

В седьмом номере газеты «Истоки» в рубрике «Прямая речь» Айдар Хусаинов дает свою оценку смысла поэзии в современном мире.

Елена Луновская предлагает молодому поколению «Выйти из чулана», искать цели в жизни, реализовывать свои планы.

В материале «Последний поклон» Вадим Марушин вспоминает о жизни и творчестве травника-целителя, писателя Рима Ахмедова.

Раздел «Поэзия» представлен десятью лучшими стихотворениями месяца за январь 2017 года.

Рассказ Светланы Гафуровой «Тамуськино детство» публикуется в рубрике «Проза».

Александр Иликаев в статье «Из грязи в князи» делится впечатлениями от просмотра фильма «Викинг».

Об открытии персональной выставки художника Сергея Леконцева в галерее «Урал» читайте в материале Виктора Карелина «Биение кисти и дыхание музыки».

Краевед Янина Свице поведала о бирском периоде жизни известного художника-конструктивиста Любови Поповой.

Теги: газета «Истоки»
 
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