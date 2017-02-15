В Уфе наградили победителей IV Международного конкурса рассказов имени Махмута Кашгари Фото: Олег Яровиков















В Уфе наградили победителей IV Международного конкурса рассказов имени Махмута Кашгари Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе подведены итоги регионального тура IV Международного конкурса рассказов имени Махмута Кашгари. Сегодня в конференц-зале агентства «Башинформ» состоялось вручение премий победителям. Церемонию провела главный редактор журнала «Башкортостан кызы» Гульназ Кутуева.

По итогам определились три победителя. Первое место завоевала писательница Тансулпан Гарипова, которая представила на конкурс два произведения. Ее рассказ «Һабаҡ» будет опубликован в журнале «Агидель». Второе место получил писатель Сабир Шарипов за рассказ «Барабансы», третье место — учитель из Бурзянского района Миннур Касимова за рассказ «Сәстәреңдән тотоп ҡарар инем». Авторам вручены премии Союза тюркских писателей Евразии.

«Этот конкурс раскрыл потенциал жанра рассказа в башкирской литературе. Именно рассказ способен выявить, настоящий художник его автор или нет, — считает Тансулпан Гарипова. — Ведь в рассказе нужно уметь высказать мысли, отразить жизнь героя, показать детали. Хороший рассказ — это не публицистика, это философия. Выход на большой тюркский мир — счастье для нас».

Еще три автора отмечены специальными призами. Их удостоены писатели Тамара Искандария за рассказ «Тауискүҙ күбәләк», Ахмер Утябай за рассказ «Турайғыр һабағы» и Мунир Кунафин за рассказ «Кешелеккә тоғролоҡ».

«Махмут Кашгари — выдающийся тюркский филолог, живший тысячу лет назад. Он автор многих значительных трудов по тюркологии, словаря-справочника тюркских языков. Конкурс способствует развитию башкирской литературы в международном пространстве», — отметил член жюри, заведующий отделом восточных рукописей Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Ахат Салихов.

На конкурс редакция получила 29 работ от 28 авторов. Все рассказы члены жюри прочитали в анонимном формате. Работы будут опубликованы на страницах журналов «Башкортостан кызы» и «Агидель».

«Этот конкурс замечателен тем, что в нем могут участвовать не только писатели, но и непрофессионалы, простые люди. Благодаря этому явлению Союз писателей находит потенциальных кандидатов на вступление. Так, одна из победителей конкурса Миннур Касимова может теперь влиться в наши ряды», — говорит заместитель председателя Союза писателей республики Фания Габидуллина.

Организаторы конкурса — Лига писателей Евразии, Союз писателей Башкортостана и редакция журнала «Башкортостан кызы».