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УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет фестиваль «Женское кино Башкортостана». К Международному женскому дню 8 марта киностудия «Бишбармак-синема» совместно с Центром современной режиссуры и драматургии и студией дефиле «Хомай» при участии Союза кинематографистов Башкортостана готовят своеобразный подарок – фестиваль «Женское кино Башкортостана».

В фестивале примут участие игровые и анимационные картины девяти режиссеров: Айгуль Байрамгуловой, Тансулпан Буракаевой, Камилы Далгыч, Елены Жилинской, Наркас Искандаровой, Анны Мальгиновой, Дили Мухамедьяровой, Татьяны Перцевой и Ольги Стариковой.

«Главная цель фестиваля – ознакомить уфимцев с достижениями наших землячек в области кино, ведь все представленные фильмы – участники и призеры российских и международных кинофестивалей, а все участницы всецело посвятили себя кинематографу», — говорит куратор Зухра Буракаева.

Оценивать картины будут известные журналисты, а зрители смогут увидеть фильмы в Центре современного искусства «Облака» 4 и 5 марта в семь часов вечера. 6 марта состоится церемония награждения во втором корпусе Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди по ул. Октябрьской Революции в 17.00.