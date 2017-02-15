Ушел из жизни старейший Почетный гражданин Белорецка Игорь Максимов Фото: сайт magtu.ru Ушел из жизни старейший Почетный гражданин Белорецка Игорь Максимов Фото: сайт magtu.ru

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

На 96-ом году ушел из жизни Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецк, участник Великой Отечественной войны, педагог и писатель Игорь Павлович Максимов.

Он родился 22 мая 1921 года в Иркутске. В 1922 году семья переехала на станцию Аксаково Белебеевского района Башкирской АССР. В период коллективизации семья Максимовых была выслана в спецпоселок Ермотаево Белорецкого района.

В 1937 году, после окончания семилетней школы, Игорь Павлович поступил в Белорецкое педагогическое училище, затем продолжил учебу в Магнитогорском педагогическом институте. После окончания института в 1942 году зачислен курсантом Омского артиллерийско-миномётного училища, в мае 1943 года ушёл на фронт. Со своим боевым расчётом командир взвода легендарных «Катюш» лейтенант Максимов прошёл с боями всю Европу и встретил День Победы в Австрии.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией» и многими другими наградами.

После войны Игорь Павлович более 40 лет проработал учителем русского языка и литературы в средней школе села Тукан Белорецкого района.

Творческий путь Максимова начался в 1976 году. С 1985 года его очерки и рассказы были опубликованы в газетах «Белорецкий рабочий», «Вечерняя Уфа», «Урал», в журнале «Бельские просторы». В 1997 году вышел в свет первый сборник рассказов «Тихая проза», в 2002-м книга «Письма из Ермотании». В 2010 году выпущено второе издание «Писем из Ермотании», дополненное «Записками из фронтового дневника».

Яркая, лиричная, самобытная проза зрелого писателя вызвала живой интерес у читателей разных поколений. Его имя стало известно и за пределами республики. Произведения Игоря Максимова поднимают важные общечеловеческие, мировоззренческие проблемы. Он много писал о природе, жизни своего села, земляках.

Игорь Максимов — лауреат премий имени Степана Злобина и Яныбая Хамматова, журнала «Бельские просторы». В 2016 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецка».

Некролог подписали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, другие государственные и общественные деятели республики.