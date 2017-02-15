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Телеканал «Россия 24 Башкортостан» расширяет границы вещания

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Телеканал «Россия 24 Башкортостан» расширил зону вещания. Отныне его программы с качественной картинкой в формате HD можно смотреть не только в Уфе, но и в Стерлитамаке, Ишимбае, Нефтекамске, Октябрьском и Салавате.

«Была проделана огромная техническая работа, прежде чем, региональные включения стали доступны к просмотру в этих крупных городах. Но это не предел. В дальнейшем мы планируем охватить территорию всей республики и ведем активную работу в этом направлении», — отметил главный инженер ГТРК «Башкортостан» Сергей Буйвалов.

Ежедневно в эфир телеканала выходят информационные, аналитические и экономические проекты. Региональные блоки транслируется на канале «Россия 24» три раза в день — в 13.30, 19.00 и 22.00.

«Мы всегда думаем над модернизацией телевещания и увеличением количества программ, которые мы предоставляем телезрителям. Буквально неделю назад мы запустили региональный проект программы «Мобильный репортер». Его можно не только смотреть, но и стать участником», — поделился мнением главный редактор телеканала «Россия 24 Башкортостан» Владимир Беспалько.

«Россия 24» — первый российский информационный телеканал круглосуточного вещания (РИК). Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Канал начал свое вещание в 2006 году. В эфире РИК представлены главные мировые новости, информация о жизни в России в виде включений программ и отдельных материалов, а также новости спорта, культуры, высоких технологий, специальные репортажи и собственные расследования.

Теги: телевидение,россия 24 башкортостан
 
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