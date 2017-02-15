Сенатор от Башкирии провел встречу с избирателями в Иглино

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Член Совета Федерации от Башкортостана Рафаил Зинуров встретился с жителями Иглинского района, чтобы обсудить интересующие их вопросы.

«Проблемы, которые поднимались на приеме, касались, в основном, социальной сферы, молодежной политики, развития в районе отдельных видов спорта и пропаганды здорового образа жизни», — рассказал парламентарий журналистам.

Так, один из заявителей выступил с предложением о принятии целевой программы, которая бы способствовала привлечению молодых преподавательских кадров в сельскую местность.

Этот вопрос уже давно стоит на повестке дня и активно обсуждается, тем более что есть положительный пример реализации подобного проекта, инициатором которого выступила «Единая Россия». Речь идет о «Земском докторе».

Еще одно интересное предложение, прозвучавшее во время приема, требует детального изучения и проработки. Заявитель, озвучивший его, выступает за возрождение такого национального вида спорта как стрельба из лука. Он убежден, что если сделать его массовым, то это будет наглядная пропаганда здорового образа жизни для молодежи.

Все обращения, поступившие в ходе выездного приема, будут взяты на контроль.