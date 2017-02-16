УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе запишут аудиокниги по произведениям Мустая Карима. Грант Главы Башкортостана на реализацию проекта получил Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима. Идею записать произведения Мустафы Сафича предложил директор театра, заслуженный артист РБ Азат Зиганшин.

Работу над записью книги театр планирует начать во втором квартале этого года. Замысел приурочен к 100-летию народного поэта Башкирии, которое будет праздноваться в 2019 году. Озвучит тексты актер Молодежного театра, народный артист РБ Марат Курбангалеев. Именно его мягкий проникновенный голос, по мнению Азата Зиганшина, верно передаст настрой произведений Мустафы Сафича. Проект позволит создать уникальный продукт, который поможет сохранить и популяризировать произведения Мустая Карима в Республике Башкортостан и Российской Федерации.

«Реализация проекта позволит жителям Российской Федерации познакомиться с творчеством народного поэта из Башкирии. Это увеличит уровень осведомленности населения страны о самой Республике Башкортостан. К тому же, проект способствует духовно-нравственному воспитанию населения республики, и, в первую очередь, школьников и студентов. Аудиокниги можно скачать на смартфоны, плееры, флешки; сохранить на своих страницах в социальных сетях», – говорит специалист по связям с общественностью театра Дарья Ольхова.