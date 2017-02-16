В Уфе в честь «золотого тренера» Сергея Михалева назовут улицу Фото: ИА "Башинформ" В Уфе в честь «золотого тренера» Сергея Михалева назовут улицу Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе в честь «золотого тренера» хоккейного клуба «Салават Юлаев» Сергея Михалева хотят назвать улицу. С такой инициативой выступили болельщики хоккейного клуба в официальной группе Кировского района Уфы, где собирают предложения по названию новой улицы в районе Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева, сообщает РБК-Уфа.

Руководство уфимского Горсовета заявило, что не видит причин отказывать.

«Клуб инициативу поддерживает, Сергей Михалев — легендарная личность и он заслужил этой чести. Символично, что улица находится рядом с проспектом Салавата Юлаева. В ближайшее время мы проработаем комплекс мер по поддержке и продвижению этой инициативы», — рассказал РБК-Уфа специалист по работе с болельщиками ХК «Салават Юлаев» Эмиль Нафиков.