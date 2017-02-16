В служении искусству он видел смысл своей жизни (К 135-летию со дня рождения художника и педагога Порфирия Лебедева)

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня мы добрым словом вспоминаем Порфирия Лебедева — известного живописца и педагога, основоположника башкирского профессионального изобразительного искусства, воспитавшего многих классиков живописи, внесшего значимый личный вклад в становление республиканской школы живописи.

Порфирий Маркович Лебедев родился 16 февраля (1 марта по новому стилю) 1882 года в селе Кармешки Николаевского уезда Самарской губернии, ныне Саратовской области. Рос он в многодетной семье местного священника — Порфирий был восьмым ребенком. Мать была домашней хозяйкой, содержала дом и воспитывала детей.

Отец отдал Порфирия в Николаевское духовное училище, желая выучить его на священника. Уже тогда у мальчика проявилась склонность к рисованию. В 1905 году Порфирий Лебедев окончил Самарскую духовную семинарию, затем частную рисовальную школу в Санкт-Петербурге. Позже он стал слушателем педагогических курсов С.-Петербургской академии художеств, где учился у выдающегося живописца Александра Маковского.

С Башкирией Порфирия Марковича связали два длительных и плодотворных периода жизни — с 1906 по 1918 и с 1944 по 1957 годы.

С 1906 года он преподавал рисование и графическое искусство, руководил изостудией в учительской семинарии и прогимназии в селе Благовещенский Завод (ныне город Благовещенск Республики Башкортостан). Порфирий Лебедев очень любил и блестяще знал свой предмет, был замечательным педагогом. Умел пробуждать в юных душах понимание искусства и стремление к красоте. На уроках часто повторял слова Демокрита: «Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться».

С 1910 года художник работал учителем графического искусства в Уфимской мужской гимназии. Известно, что в 1912 году Порфирий Маркович участвовал в работе 4-го Международного конгресса в Германии по вопросам художественного образования. В том же году он привозил работы своих учеников на Всемирную выставку в Дрезден. С 1912 по 1918 год преподавал в Уфимском учительском институте и городском реальном училище. В 1915 году Порфирий Лебедев организовал одну из первых изостудий в Уфе.

Уже тогда он был широко известен в России как живописец. В 1914-1915 годах его картины успешно экспонировались на выставках Товарищества передвижников. Позже он выставлялся на экспозициях Уфимского общества любителей живописи (1916-1918), Ассоциации графиков России (1920), всероссийских выставках «Жизнь-творчество» (1924), «Жар-цвет» (1929).

С 1920 года Порфирий Маркович жил в Москве. Вел уроки рисования в Кремлевской школе работников ВЦИК, преподавал живопись в институте Красной профессуры, много рисовал для журнала «Мурзилка» и газеты «Пионерская правда». С начала 30-х годов прошлого столетия состоял в Союзе художников СССР.

Работы Порфирия Лебедева тех лет получили высокую оценку. Картина «Ведут на разгрузку баржи буржуазию» была приобретена Государственным музеем революции, в 1933 году полотно «Новенькая в детдоме» Государственной Третьяковской галереей. Работы мастера экспонируются на крупнейших выставках того времени «15 лет Советской власти» (1932), «Художники Российской Федерации за пятнадцать лет», «Советская Россия», экспозиции московских художников (1936).

Порфирий Маркович старался не интересоваться политикой, у него была только одна страсть — рисование. Однако это не спасло его от репрессий. В 1937 году по клеветническому доносу он был арестован и решением «тройки» отправлен в лагеря. В 1943 году его неожиданно освободили, но не восстановили в правах. Ему было запрещено жить в городах, проживал он в пригороде Уфы и перебивался случайными заработками. Все заработанное Порфирий Лебедев тратил на краски и холсты, по-прежнему много рисовал.

Друзья и коллеги поддержали его в самый трудный период жизни. В 1944 году Порфирия Марковича приняли в Союз художников Башкирской АССР. С 1944 по 1957 годы он жил в деревне Князево Иглинского района, затем в Уфе. Работал в товариществе «Башхудожник» (ныне Художественный фонд Союза художников Республики Башкортостан), преподавал в Уфимском театрально-художественном училище, Уфимском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности, Уфимском нефтяном институте. Подготовил несколько учебников по черчению для техникумов и вузов. Учениками Порфирия Лебедева стали известные художники Рашит Нурмухаметов, Константин Головченко, Сергей Литвинов, Юрий Фуртат, Борис Домашников, Алексей Кузнецов и другие.

После реабилитации в 1957 году Порфирий Лебедев уехал в Москву, но всегда поддерживал связи с Башкирией. В 1957, 1959, 1971 годах вместе группой башкирских художников он совершил творческие поездки по Башкирии и Вологодской области. В 1965 и 1983 году состоялись его персональные выставки в Уфе, в 1973 году — в Москве.

Порфирий Маркович скончался в Москве 3 декабря 1974 года и похоронен там же.

Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, ряде музеев Москвы. Более 200 своих работ за год до смерти он подарил Башкирскому государственному художественному музею им. М.В. Нестерова.