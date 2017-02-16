В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 17 февраля Фото: Олег Яровиков
В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 17 февраля
В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 17 февраля Фото: Олег Яровиков
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов с применением спецтехники на 17 февраля.
В Орджоникидзевском районе очистка дворов от снега пройдет по следующим адресам:
ул. М. Пинского, 6; ул. Пекинская, 17; ул. Калинина, 5, 51; ул. Блюхера, 12/1; ул. Суворова, 72; ул. Российская, 17, 60б; ул. Вологодская, 66, 68; ул. Интернациональная, 27; проспект Октября, 178.
В Октябрьском районе очистят дворы от снега на проспекте Октября, 63/4, 63/5, 65/4, 65/5, 86/2, 86/3; ул. Парковая, 6/2, 6/3, 8; ул. Комсомольская, 157, 159; ул. Российская, 43/10, 43/11, 43/14; ул. К. Абрамовой, 2; бульваре Тюлькина, 5, 5/1.
В мкр. Сипайлово – на ул. Ю. Гагарина, 17, 19; ул. Б. Бикбая, 23/2; ул. Ак. Королева, 10/6, 29, 29/1, 29/2; ул. Набережная, 1/1, 1/2, 1/3, 47.
В Кировском районе работы по уборке снега во дворах пройдут завтра на ул. Г. Горбатова, 9; ул. Свердлова, 56; ул. Менделеева, 7/1; ул. Достоевского, 112; ул. Авроры, 11, 11/1а; ул. Геологов, 51/2.
В Советском районе аналогичные работы проведут на проспекте Октября, 24/2, 25/1; ул. Айская, 69/1; ул. Пархоменко, 131; ул. Ленина, 69; ул. Владивостокская, 11/1; ул. Бессонова, 3; ул. Обская, 16/1, 17, 18; ул. 50 лет СССР, 16; ул. С. Агиша, 10/1.
В Калининском районе уборка дворов запланирована завтра на ул. Черниковская, 71, 73/1; ул. Кольцевая, 132, 134; ул. Орджоникидзе, 5, 7, 18/1, 18/2; ул. Татышлинская, 2, 4; ул. Ферина, 8, 8/1; ул. Мушникова, 13/5, 17/4; ул. Первомайская, 32, 38.
В Ленинском районе уборка дворов состоится на ул. Гоголя, 80; ул. Ленина, 74; ул. Ахметова, 347; ул. Коммунистическая, 16.
В Демском районе очистка дворов от снега пройдет на ул. Дагестанская, 16, 16/1; ул. Рядовая, 5, 5/1, 7; ул. Центральная, 34; ул. Островского, 18; ул. Грозненская, 71/3, 71/4.