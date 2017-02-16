Башкирия готовится принять чемпионат Европы по мотогонкам на льду

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Чуть больше недели остается до старта 21-го чемпионата Европы по мотогонкам на льду, который, как уже сообщалось, состоится на уфимском стадионе «Строитель» 25-26 февраля. По рангу это – самое крупное соревнование в республике в эту зиму, по сути – венец зимы. Однако удивляет некая обыденность, отсутствие ажиотажа. Полвека назад чемпионат Европы будоражил воображение любителей спорта, собирал на трибуны по 20 тысяч зрителей. Сейчас уже никого и ничем не удивишь. Тем не менее, как идет подготовка к этому соревнованию? – с таким вопросом агентство «Башинформ» обратилось к директору проводящей организации – Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова – Рифу Саитгарееву, который является вице-президентом Федерации мотоспорта России и, соответственно, главным тренером сборных России по мотоспорту.

— За 16 лет существования ЦТВС имени Г.Кадырова (ранее – спортклуба) мы провели уже на «Строителе» четыре чемпионата Европы и шесть чемпионатов мира, в том числе, четыре финала. Так что ничего нового для нас нет, и практически все, что нужно для технического обеспечения соревнований, уже готово. Можно проводить соревнования хоть сейчас. Другие вопросы, связанные с организацией, мы обсудили вчера на заседании оргкомитета в администрации Уфы, которое провел заместитель мэра Искандер Сираев, человек, близкий спорту, мы даже вместе с ним когда-то играли в одной футбольной команде. Участвовал в заседании и заместитель министра молодежной политики и спорта республики Павел Муслимов. Так что остальные вопросы, я надеюсь, тоже будут решены.

— А что это за вопросы?

— Самый главный – финансовый. Мы должны рассчитаться с участниками в соответствии со шкалой компенсации расходов, установленной ФИМ-Европой. Пока насобирать всю сумму не удалось.

— В мотоспорте ведь гонорары и призовые мизерные, по сравнению с игровыми видами?

— Да, это так. Более того, это уже даже не призовые, им дано другое название: «компенсация расходов», которая возложена на страну-организатора. Правда, компенсация не одинакова: чемпион Европы получит в три раза больше, чем запасной, который, возможно, даже не выйдет на трек.

— О каких суммах идет речь, если не секрет?

— О сумме менее 900 тысяч рублей на 18 участников (ФИМ-Европа в этом году понизила цены, видимо, в связи с кризисом). В прошлые годы общая сумма выплат гонщикам превышала миллион рублей.

— Можно ли компенсировать эту статью расходов за счет выручки от продажи билетов?

— Можно, но мы не можем быть уверены, что на стадионе в дни гонок будет аншлаг. Тем более, что не можем себе позволить тотальную рекламу. Рассчитывать можно максимум на пять тысяч зрителей в день, но ведь в это число входит значительное количество детей, да и взрослые билеты достаточно дешевы – 200-220 рублей. Кроме того, надо рассчитываться не только со спортсменами, но и с различными службами, связанными с проведением гонок. Так что сейчас хоть кредит бери – а деньги для гонщиков должны быть уже перед началом соревнований.

— Австрия в прошлом году легко отказалась от проведения чемпионата, который вначале упорно не хотела делить с Уфой…

— Ну, это Австрия, а нам отказываться нельзя. Чемпионат Европы – это наше детище, детище, прежде всего Башкирии. Кроме того, и первый чемпион Европы наш – Габдрахман Кадыров, и последний – Николай Красников. И по количеству золотых медалей чемпиона Европы Уфа стоит на первом месте. И нигде нет таких традиций, нет интереса на генетическом уровне, как в Башкирии, в Уфе. Но даже, если теоретически, мы бы решили отказаться, то обошлось бы это не дешевле, чем провести чемпионат. Штрафные санкции и прочее…

— Каков состав участников? Нет ли изменений в квартете сборной России?

— Выступать на уфимском льду будут гонщики семи стран: Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии, России, Чехии и Финляндии. Среди иностранцев самый опытный и титулованный – австриец Харальд Симон, которого уфимские болельщики видели в конце января на гонках Суперлиги. Тогда он выступал с травмой руки, сейчас на этапах чемпионата мира набирает форму. Интересным представляется выступление новой плеяды гонщиков Чехии и Германии. Чех Лукаш Гутла громит соперников на гонках чемпионата своей страны, а у немцев сел на ледовый мотоцикл один из сильнейших «гаревиков» страны Тобиас Буш. А мы знаем, что мало кто из мастеров «классического» спидвея, занявшись ледовым, не добивался в нем успехов. Тот же наш Габдрахман Кадыров, ежегодно стартовал на гари в раза в два большем количестве соревнований, чем на льду. Это – несколько имен «навскидку». А сюрприз, как известно, может преподнести любой участник.

В российской сборной пока все идет по плану. В чемпионате Европы выступят Николай Красников (Уфа), Дмитрий Солянников (Стерлитамак) – обладатели золотой и серебряной медалей ЧЕ прошлого года, чемпион Европы 2014 года Василий Несытых (Каменск-Уральский) и бронзовый призер 2011 года Эдуард Крысов (ЦСКА).

— Напомните регламент соревнований.

— Регламент тот же, что и в прошлом году. Двадцать заездов, в которых все гонщики по разу встречаются друг с другом, определяют, кому стартовать в каком заезде финальной серии. Занявшие по очкам 13-16 места, стартуют в финале D, 9-12 места в финале C, 5-8 места — в финале B, 1-4 места – в финале А. В этих финалах и определяются окончательные места, с первого по 16-е, и за них начисляются зачетные очки – от 16 до одного. Во второй день все повторяется. И по сумме очков за два дня определяется окончательный порядок мест.

Тот, кто будет первым, получит золотую медаль чемпиона Европы. А кто будет первым в первый день, станет обладателем главного приза Мемориала Габдрахмана Кадырова, который традиционно проводится в рамках главного соревнования сезона.

Так что любителей спорта ждет 25-26 февраля очень интересная программа.