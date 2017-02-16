Константин Толкачев представляет Россию в заседании Комитета Совета Европы в Афинах Фото: ИА "Башинформ" Константин Толкачев представляет Россию в заседании Комитета Совета Европы в Афинах Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев принимает участие в заседании Комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по мониторингу, которое проходит в столице Греции Афинах. На заседании планируется рассмотрение документов Конгресса по состоянию демократии на местном и региональном уровнях в странах — членах Совета Европы.

Один из трех уставных Комитетов, Комитет по мониторингу, в состав которого входит Константин Толкачев, занимается оценкой соблюдения Европейской хартии местного самоуправления, подготовкой докладов о состоянии местной и региональной демократии в Европе и отслеживанием отдельных вопросов, касающихся местной и региональной демократии в странах-членах.

«Включенные в повестку дня заседания вопросы касаются прав и свобод граждан. Отдельно планируется рассмотреть вопрос по Эстонии, где наблюдается ущемление прав русскоязычного населения. Речь будет идти о развитии демократии в различных регионах Европы. В состав Совета входят представители 46 стран. Нам предстоит проанализировать качество исполнения европейских нормативных актов на отдельных территориях», — прокомментировал свое участие в заседании Константин Толкачев.