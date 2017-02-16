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16 февраля Четверг

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В Уфе водолазы провели учения в зимней воде

ОБЩЕСТВО

В Уфе водолазы провели учения в зимней воде Фото: Служба спасения 112 г. Уфы

В Уфе водолазы провели учения в зимней воде Фото: Служба спасения 112 г. Уфы

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе спасатели провели учения в зимней воде. Тренинги состоялись на реке Белой у Монумента Дружбы, на базе водолазной станции Поисково-спасательного отряда. Каждый участник должен был провести подводно-технические работы: погрузиться на дно, обнаружить ведро, заполненное болтами с закрученными на них гайками, открутить гайки и переложить весь крепежный материал в другое ведро, не потеряв при этом ни одной детали. Второе задание — найти аварийный выход на поверхность, ориентируясь под водой и распознавая сигналы от коллег на поверхности льда. «Несмотря на холод, спасатели показали высокую оперативность и подтвердили свой профессионализм», — сообщили в «Службе 112».

Теги: спасатели,водолазы,учения,Служба спасения 112
 
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