Программа единовременных социальных выплат при рождении ребенка превысит 1 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Программа единовременных социальных выплат при рождении ребенка превысит 1 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Программа единовременных социальных выплат молодым семьям при рождении ребёнка превысит 1 млрд рублей. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства молодёжной политики и спорта республики.

– Мы сейчас готовим проект Указа Главы республики, в соответствии с которым будет оказываться поддержка тем молодым семьям, у кого родится ребёнок. Прежде всего, в этот список попадут те, кто нуждается в жилищных условиях, а таких много, – отметил Рустэм Хамитов. – Программа эта будет дорогой для нашей республики, превышающей 1 млрд рублей. Хорошо, что у нас есть такие возможности, бюджет республики в прошлом году исполнен с профицитом.

Глава региона сообщил, что текст указа в настоящее время тщательно прорабатывается.

– Сейчас работаем над этим указом, чтобы избежать шероховатостей, несправедливости. В частности, мы говорили, что поддержку семьям будем оказывать, начиная с 2017 года. Я уже получил ряд писем, в которых молодые мамы пишут: «У меня ребёнок появился в декабре 2016 года. Что же я теперь, не получу поддержку?», – сказал Рустэм Хамитов. – Понятно, что таких нестыковок быть не должно. Мы должны охватить этой поддержкой как можно большее количество молодых мам, отцов и помочь им в становлении на первых порах.