Горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии — лидер среди мест зимнего отдыха россиян Фото: Олег Яровиков Горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии — лидер среди мест зимнего отдыха россиян Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Расположенный в Белорецком районе Башкортостана горнолыжный курорт Абзаково вошел в число лидеров зимнего отдыха на предстоящие праздничные выходные в феврале. Самые популярные российские горнолыжные курорты определил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 23 по 26 февраля.

Абзаково занимает девятое место по популярности зимнего отдыха на курортах в праздничные выходные на День защитника Отечества. В Топ-10 горнолыжных курортов России, популярных для поездок на февральские праздники, входят Красная Поляна (Сочи), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Терскол, Кабардино-Балкария), Шерегеш (Кемеровская область), Гора Соболиная (Байкальск, Иркутская область), Солнечная долина (Миасс, Челябинская область), Белокуриха (Алтайский край), Большой Вудъявр (Кировск, Мурманская область) и курорты Подмосковья.

По данным агентства ТурСтат, Абзаково стало одним из самых популярных мест отдыха в России в зимний сезон.