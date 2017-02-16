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16 февраля Четверг

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В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti — ВИДЕО

ОБЩЕСТВО

В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti — ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Михаил Малыгин | Видео: Михаил Малыгин

В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti — ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Михаил Малыгин | Видео: Михаил Малыгин

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti. Водитель машины поделился видеозаписью в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

«Это было вчера около 10 часов утра напротив дома №62 по улице Рихарда Зорге, — рассказал агентству «Башинформ» владелец иномарки Михаил Малыгин. — Я притормозил и посмотрел в зеркала на дорогу: все было чисто, белки не было видно. Видимо, она опять спряталась под машину».

Теги: животные,дорога
 
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