Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.77 ↓

EUR 60.02 ↑

16 февраля Четверг

Уфа   °

Уфимский «Толпар» завершает домашнюю часть сезона матчами против «Снежных Барсов»

СПОРТ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

16-17 февраля уфимский «Толпар» проведет заключительные домашние матчи текущего сезона в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Соперником будут «Снежные Барсы» из Астаны. Для оставления шансов на попадание в плей-офф уфимцам нужно побеждать. На данный момент они с 87 очками на десятом месте. Астанинцы на 14 месте с 47 очками.

В первом круге в Астане «Толпар» сумел добыть две тяжелые победы — 3:2 и 6:5.

Начало матчей в уфимском Дворце спорта — в 18.30 по местному времени.

Теги: хоккей,МХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть